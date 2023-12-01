طارق حامد يُشارك في فوز ضمك على الفيحاء بدوري روشن للمحترفين

استطاع المصري طارق حامد المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي ضمك، في هزيمة نظيره الفيحاء بنتيجة 4-2، في المواجهة التى جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري السعودي.

أحداث المباراة

تقدم فريق ضمك عن طريق جورج كيفين نكودو من ضربة جزاء، واضاف طارق الشهرانى الهدف الثاني.

واحرز جورج كيفين الهدف الثالث لفريق ضمك، وأضاف أسان سيساي الهدف الرابع، بينما جاءت ثنائية فريق الفيحاء عن طريق هنري أونيكورو.

طارق حامد

ولعب الفرعون المصري طارق حامد أساسيا بصفوف ضمك بمباراة اليوم، فيما شارك في 9 لقاءات خلال الموسم الحالي، وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

ويحتل ضمك المركز الثامن برصيد 21 نقطة فى ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يتواجد الفيحاء فى المركز التاسع برصيد 19 نقطة.