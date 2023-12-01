أمرت جهات التحقيق بالخصوص ، بحبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين كانوا وراء سرقة شقة أحد رجال الأعمال بمنطقة الخصوص ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات، حيث سرقوا محتويات الشقة وتم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم.

حبس تشكيل عصابي سرق شقة رجل أعمال بالخصوص في القليوبية

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من أحد رجال الأعمال بدائرة القسم باكتشافه سرقة بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مسجلين خطر سرقات، ولهم معلومات جنائية، حيث تسللوا إلى شقة المبلغ خلال وجوده في عمله واستولوا على أجهزة كهربائية وملابس.

وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتم استدعاء المبلغ وتعرف على المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وعمل صحيفة حالة جنائية لبيان القضايا المطلوبين فيها.

دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بالقناطر الخيرية

كما أمرت بحبس جثة المجني عليها التي عثر عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقل الجثة للمستشفى،كما أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس المتهم بقتل ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي اصدرت القرار السابق .

وكانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل، عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه جار المجني عليها عاطل، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، كما أرشد عن المسروقات وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.