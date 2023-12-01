رئيس وزراء باكستان: صندوق الخسائر والأضرار مهم لمستقبل قضايا المناخ

قال رئيس وزراء باكستان، أنور الحق كاكار، إن بلاده تناصر بقوة الجهود التي تستهدف مكافحة التغير، وإيجاد التمويل الذي يدعم عملية تحول الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف كاكار - في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" في دبي - أن الإنجاز الذي أحرزته قمة "COP28" في يومها الأول، المتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، يعتبر خطوة مهمة لمستقبل مكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى أن باكستان، التي عانت خلال الفترة الأخيرة من فيضانات مدمرة، وهي من الدول التي تأثرت سلبا من تغير المناخ، منوها بأن قمة المناخ المنعقدة في الإمارات هذا العام لها دور كبير في حشد المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التمويلية الخاصة بخفض الانبعاثات وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة.