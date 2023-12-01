تفاعل إيجابي فى تصويت أبناء الجالية المصرية بانتخابات الرئاسة بالصين

بدأت السفارة المصرية بالعاصمة الصينية بكين منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة، "بتوقيت بكين" في استقبال المصريين من أبناء الجالية المقيمين والمتواجدين والدارسين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية التى يتنافس فيها أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وقد بدأ أعضاء البعثة الدبلوماسية بالعاصمة الصينية بكين برئاسة السفير عاصم حنفى، استقبال المصريين الذين بداوأ فى التوافد منذ الدقيقة الاولى لفتح باب التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت بكين، حيث شهدت الاجواء التى سبقت يوم التصويت حرص أبناء الجالية المصرية فى الصين على تشجيع بعضهم البعض للمشاركة البناءة والإيجابية في اختيار مرشحهم الرئاسي، من خلال منتديات التواصل الاجتماعي بالصين، فيما وفرت السفارة المصرية ببكين الارشادات اللازمة ضمانا لسير عملية التصويت بيسر بعد حضور الناخب بنفسه والتأكد من بياناته الصحيحة طبقا لرقمه القومي أو جواز السفر الساري الخاص به.

وكانت السفارة المصرية قد عممت قبيل انطلاق التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية 2023، أنها ستستقبل الناخبين المصريين للتصويت يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء فى الفترة من اليوم الجمعة 1 ديسمبر إلى الأحد 3 ديسمبر الجاري، طبقا للمواعيد المقررة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لتصويت المواطنين المصريين فى الخارج، وذلك بمقر السفارة المصرية فى بكين والقنصلية المصرية بمدينة شانغهاي .