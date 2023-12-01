تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

أدى لاعبو الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في الجزء الأول من المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خاض اللاعبون فقرة تدريبات عبارة عن إطالات وفك العضلات قبل بدء الفقرة الفنية، من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً ، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الخميس بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

وركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وخوض عدة فقرات بدنية تحت متابعة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي مدرب الفريق.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.