صيد 2006 يهزم وراق العرب.. وصيد 2003 يتعادل أمام دياموند بدورى الجيزة

فاز فريق 2006 لكرة القدم بصيد الدقى على نظيره فريق وراق العرب بنتيجة 7 / صفر فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين على ملعب الصيد فى اطار منافسات دورى منطقة الجيزة لكرة القدم.

احرز اهداف الصيد اللاعبين: عمر تامر، محمد ايمن، عم مرتضى، نور محمد، عمرو خالد، مروان جدى

ضمت قائمة الفريق اللاعبين عبد الله اسامة ، على محمد ، عبد الرحمن وائل، عمرو خالد، اسماعيل احمد، عمر نور الدين، نور محمد، مروان مجدى، محمد أمين، عمر أحممد، يوسف احمد، كريم على، ياسين محمد، أدم احمد، عمرو تامر، محمد وسام، ياسين وليد.

الجهاز الفنى والاداري:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري القطاع، أيمن حافظ المدير الفنى، عمر مسعود مساعد مدرب، هانى عبد العال مدرب حراس، محمد عصام علاج طبيعي، السيد عبد العال اداري الفريق.

صيد 2010



كما تعادل فريق كرة القدم مواليد 2003 بصيد الدقي أمام فريق دياموند بنتيجة 2 / 2 فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بلاك ستار ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة لكرة القدم.

أحرز أهداف الصيد يوسف الكردى، محمد عبد الشافى

مثل الصيد اللاعبين: أحمد خالد عبد اللطيف، محمد عبد الشافي، يوسف الكردى، كريم محب، عبدالله هشام، عمر حمدى، محمود عنتر، احمد ابراهيم، شريف ابو هندية، نور الدين احمد، يوسف هانى، كريم طارق، يوسف محمد، على محمد، شريف محمد، محمد اشرف، ميناس محمد، خالد عصام، يوسف بدير، منير سراج.

الجهاز الفني والاداري:

خالد عبد الله مدير فني، كابتن أشرف بدر الدين مدرب حراس، كابتن محمد القباري أخصائي، كابتن رزق بهنس إداري.