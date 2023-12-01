الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السيسي يجري لقاءات جانبية على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر المناخ" بدبي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال “الدورة الـ”٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

والتقى الرئيس السيسي في هذا الإطار موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وچون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ومحمد مويدو، رئيس جمهورية المالديف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

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