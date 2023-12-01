السيسي يجري لقاءات جانبية على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر المناخ" بدبي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال “الدورة الـ”٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

والتقى الرئيس السيسي في هذا الإطار موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وچون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ومحمد مويدو، رئيس جمهورية المالديف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.