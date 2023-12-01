هيثم شعبان يعلن تشكيل الداخلية لمباراة بلدية المحلة بالدوري

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بلدية المحلة قليل على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل الداخلية لمباراة بلدية المحلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى : محمود الزنقلي

في خط الدفاع : كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

في خط الوسط : ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

في خط الهجوم : أحمد سيد غريب - مهاب ياسر