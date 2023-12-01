عاجل
السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش قمة المناخ في دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هيثم شعبان يعلن تشكيل الداخلية لمباراة بلدية المحلة بالدوري

هيثم شعبان
هيثم شعبان

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية  تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بلدية المحلة قليل على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

txt

عبدالباقي يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الجونة بالدوري

txt

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الداخلية


وجاء تشكيل الداخلية لمباراة بلدية المحلة على النحو التالي: 

في حراسة المرمى : محمود الزنقلي 
في خط الدفاع : كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير 
في خط الوسط : ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز 
في خط الهجوم : أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

مواد متعلقة

عبدالباقي يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الجونة بالدوري

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الداخلية

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الداخلية اليوم بالدوري المصري

الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الداخلية
الجريدة الورقية