إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الداخلية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق الرسمي الذي يواجه به نظيره فريق الداخلية في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين بعد قليل بملعب الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الاسماعيلي الرسمي لمواجهة الداخلية كالتالي..

في حراسة المرمى.. محمد فوزي .

في خط الدفاع .. اياد العسقلاني ، محمد نصر ، حمدي النقاز ، نادر فرج .

في خط الوسط .. محمد حسن، عمر الساعي ، عبدالسميع ، مروان حمدي ، عبدالرحمن مجدي.

في خط الهجوم .. ياو أنور.

موعد مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضنها استاد السلام

القناة الناقلة لمباراة الداخلية والإسماعيلي

ومن المقرر أن تنقل مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.