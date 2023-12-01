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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فخر الدين بن يوسف يقود تشكيل المصري أمام إنبي بالدوري

فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف

أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للمصري البورسعيدي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام إنبي والمقرر لها عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمرمسابقة دوري نايل .

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في مركز حراسة المرمي : محمود جاد.

في خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد أيمن منصور ، عمرو السعداوي .

في خط الوسط : عمرو موسي ، حسن على ، محمود حمادة ، إلياس الجلاصي .

في خط الهجوم ، غيلاس جناوي ، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف.

يحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاو برصيد 9 نقاط ، فيما يأتي إنبي في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

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