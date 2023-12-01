بنبيعها خردة ..اعترافات عصابة سرقة بالوعات الصرف الصحى

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة بالوعات الصرف الصحى بأسلوب "الخلع"،وبيعها في الخردة ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.



تفاصيل الواقعة كانت بضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلالهم مركبة (تروسيكل"بدون لوحات معدنية") ،وبحوزتهم (باب حديدى – غطاء بالوعة حديدى – عتلة ، أجنة حديدية)، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة بالوعات الصرف الصحى بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأدوات حيازتهم وأقروا بسرقة الباب الحديدى من إحدى العقارات بدائرة القسم، وأنهم كانوا فى سبيلهم للتصرف فى المضبوطات لدى (أحد تجار الخردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وعثُر بداخل المخزن ملكه على غطاء بالوعة أخرى إعترف بشرائها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

وفي واقعة آخرى..تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط تاجر لقيامه ضبط بإدارة مصنع لتعبئة السكر،عثر بداخله على أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء بأسعار غالية، غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.



تفاصيل الواقعة كانت خلال حملات تمونية مكثفة لمواجهة جشع التجار ،ضبط الأسواق ملاحقة محتركي السلع ، حيث تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





