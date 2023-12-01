الرئيس السيسي: قادرون على إنقاذ وحماية الكوكب موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الحرص خلال استضافة مصر قمة المناخ "كوب 27" العام الماضي في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعتنا في هذا الصدد وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وبرنامج العمل حول الإنتقال العادل وبرنامج خفض الانبعاثات.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة المناخ “كوب 28”

ووجه "السيسي"، خلال كلمته بقمة المناخ "كوب 28" نداءً عالميا لجميع الأطراف لتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون على إنقاذ وحماية كوكب الأرض موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل.

وتابع: "مهدنا أمام الطريق التوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية"، مشددًا على أنه في هذا الإطار أعرب عن تقديره لكم جميعًا في ضوء ما شهدنا من نتائج خلال هذا العام سواء ما يتعلق بالناقشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج خفض الانباعاثات في قطاعي الطاقة والنقل".

وأوضح الرئيس السيسي، أنه يؤمن بتحقيق أهداف الحد من التغيرات المناخية أمر ممكن إذا عمل الجميع معًا بروح التعاون والمشاركة، كما أنه يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحًا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة.