الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: تحقيق الحد من التغيرات المناخية أمر ممكن إذا عمل الجميع معًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يؤمن بتحقيق أهداف الحد من التغيرات المناخية أمر ممكن إذا عمل الجميع معًا بروح التعاون والمشاركة.

الرئيس السيسي يشارك في قمة المناخ “كوب 28”

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السيسي: ندرك في ضوء رئاستنا لـ"COP27" ضرورة التعامل مع تحدي تغير المناخ

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نص كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ "كوب ٢٨" في مدينة دبي

وأوضح الرئيس السيسي، أنه يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحًا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة.

 

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بقمة المناخ "كوب 28"، إلى أنه يتطلع بأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز؛ لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.

وتابع: "في الختام، أؤكد تجديد التزام مصر بمواجهة تخدي تغير المناخ.. وأوجه نداءً عالميا لجميع الأطراف لتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون على إنقاذ وحماية كوكب الأرض موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل".

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