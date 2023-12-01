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نص كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ "كوب ٢٨" في مدينة دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: ندرك في ضوء رئاستنا لـ"COP27" ضرورة التعامل مع تحدي تغير المناخ

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تدرك في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة.

الرئيس السيسي يشارك في قمة المناخ “كوب 28”

وأضاف "السيسي"، في كلمته بقمة المناخ "كوب 28"، والتي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها.

 

وأوضح أن الآثار البيئية تتجاوز قدرات الدول النامية على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية، مشيرًا إلى أن مسؤوليات القادة المجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأنهم ملتزمون وطموحون في إجراءاتهم وتنفيذها بما يتفق مع ما تم التوافق عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقا لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه من المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الاعباء باعتبارها مبادئ أسياسية في إطار متعدد الأطراف.

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