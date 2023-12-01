توافد أعضاء الجالية المصرية بالجزائر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توافد أعضاء الجالية المصرية المقيمة بالجزائر على مقر السفارة المصرية بالجزائر العاصمة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم ولمدة 3 أيام للمصريين بالخارج.

وشهدت عملية الاقتراع، منذ فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، إقبالا متزايدا من قبل المواطنين المقيمين بالجزائر الذين أكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأدلى سفير مصر لدى الجزائر السفير دكتور مختار وريده بصوته في الانتخابات إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية لمصر في الجزائر.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم)