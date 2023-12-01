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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عضو الروابط المصرية بالكويت: أبناء الجالية يصطفون أمام اللجان من السابعة صباحًا

يدلي المصريون بأصواتهم
يدلي المصريون بأصواتهم في الانتخابات

قال نايف عثمان، عضو الروابط المصرية في الكويت، إنَّ المؤشرات الأولية لقياس مدى إقبال المصريين المقيمين بالكويت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، توضح مدى الاهتمام الكبير والحرص على الإدلاء بأصواتهم، موضحًا: “منذ السابعة والنصف صباحًا وأبناء الجالية اصطفوا أمام اللجان الانتخابية بأعداد كبيرة وغير متوقعة”.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “إكسترا لايف”، أنَّ الجالية المصرية في الكويت تمتاز بحرصها على المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى العديد من التيسيرات التي شجعت على الإقبال الكبير على اللجان بطاقة إيجابية، بجانب الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم.

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وتابع عضو الروابط المصرية بالكويت، : “من أجل أمن واستقرار مصر، حرص أبنائها في الكويت على الإدلاء بأصواتهم لدعم العملية السياسية ولاستمرار الرئيس السيسي في خطته للتنمية واستكمال مسيرة النجاح على الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم”.

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