الجالية المصرية بالسعودية تتوافد بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أكد أحمد علي، عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن أول أيام عملية الاقتراع يوافق عطلة رسمية بالسعودية.



وأشار أحمد علي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، اليوم الجمعة، إلى المقار الانتخابية في السعودية تشهد توافد أعدادا كبيرة جدا من أبناء الجالية المصرية الذين حضروا مبكرا قبل فتح اللجان بحوالي 60 دقيقة خلف السفارة المصرية في السعودية.



ولفت إلى أن السفارة المصرية بالسعودية أزالت كل المعوقات أمام أبناء الجالية المصرية، ووفرت ممرات خاصة لذوي الهمم وكبار السن والنساء.



وأردف عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن الاتحاد وفر باصات بالمحان لأبناء الجالية المصرية في السعودية لا سيما الذين يتواجدون في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية، مؤكدا انطلاق الباصات منذ 15 دقيقة تقريبا من مناطق التجمع كـ مكة المكرمة والطائف وينبع والمدينة المنورة.



وتابع أنه من المتوقع وصول الباصات إلى المقار الانتخابية قبل صلاة الجمعة، ما يرفع أعداد الناخبين المصريين، مؤكدا في الوقت ذاته حرص أبناء الجالية المصرية في السعودية على دعم الدولة المصرية في ظل الظروف الإقليمية.



وأضاف عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، أن عملية الاقتراع تشهد عرسا انتخابيا مع توافد أعداد كبيرة من الأسر المصرية في السعودية فضلا عن تواجد كبير من الشباب قبل افتتاح اللجان.



ونوه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت تسهيلات كبيرة في عملية الاقتراع، موضحا أن الهيئة مكنت المصريين من التصويت بالرقم القومي أو صورة منه أو جواز سفر ساري.