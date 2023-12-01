السيسي: نثق بقدرات الإمارات برئاسة "COP28" على تحقيق أهداف القمة

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لدولة الإمارات بتوليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مشيدًا بحسن التنظيم ومؤكدا ثقته الكاملة بقدرة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.

السيسي يشارك في قمة المناخ “كوب 28”

أوضح السيسي، في كلمته بقمة المناخ "كوب 28"، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن مؤتمرنا اليوم ينعقد على غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية.

أشار إلى أنه ما يتطلب من القيادات السياسية المسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج هذا المؤتمر بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الصورة التذكارية بقمة المناخ COP28، وتوسط السيسي القادة والزعماء المشاركين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.

السيسي يتوجه للإمارات للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"

وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28”.

السيسي يتوسط صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ COP28

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.

أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقاً من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.

أضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى دبي سيتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.