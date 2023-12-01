السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز 

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".

وفي سياق أخر، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

الرئيس السيسي وماكرون

وشهد لقاء الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي تبادل وجهات النظر بشأن سبل تغزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات في مختلف المجالات.

وتناول الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي أيضًا، متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ وكذا التصعيد في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن الأوضاع وضرورة وقف إطلاق النار والتوسيع في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستعرض ايضًا الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب من غزة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الصورة التذكارية بقمة المناخ COP28، وتوسط السيسي القادة والزعماء المشاركين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.