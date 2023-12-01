سيارة ميكروباص تنهي حياة طفل أثناء لهوه بأخميم

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بطفل في الثالثة من عمره أثناء لهوه أمام منزلهم مما أدى إلي وفاته وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى خاص بدائرة المركز وضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى خاص لمركز شرطة أخميم بوصول الطفل "علاء . ع . ر . ع" 3 سنوات ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث سيارة.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده "عبد العليم . ر . ع" 34 عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل إصطدمت به السيارة ميكروباص قيادة "مدحت . ع . ع . م" 21 سنة سائق ومقيم بذات الناحية مما أدي لوفاته ونفى الشبهه الجنائيه .

تم ضبط السيارة وقائدها وافاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فإصطدم به بطريق الخطأ .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .