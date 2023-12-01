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نص كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ "كوب ٢٨" في مدينة دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

130 جهة إعلامية لتغطية فعاليات "cop28"

مؤتمر تغير المناخ
مؤتمر تغير المناخ "cop28"

شهد اليوم الأول من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "cop28" الذي انطلق أمس اقبالا ملحوظا من قبل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، حيث توافد مئات من الإعلاميين في المركز الإعلامي الذي يقع في المنطقة الزرقاء بمدينة "إكسبو" لتوحيد صوت مواجهة القضايا المناخية وإيصالها للعالم.

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السيسي يتوسط صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ COP28

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بحضور 1000 من القادة.. محمد بن زايد والملك تشارلز يفتتحان COP28

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات / وام / خصصت مدينة "إكسبو" المركز الإعلامي في المنطقة الزرقاء بمساحة كبيرة تضم أكثر من 130 جهة إعلامية مختلفة مع توفير كافة المعدات التي تحتاجها الوسائل الإعلامية لتسهيل التغطيات بمختلف وسائلها فيما يضم المركز حوالي 200 مكان عمل مختلف سواء مقصورات خاصة وغرف اجتماعات مغلقة وساحات المكاتب المفتوحة وغيرها، كما خصص المركز نحو 53 مقصورة للجهات التلفزيونية والراديو وحوالي 25 مقصورة للصحف.

 

والجدير بالذكر أن المركز الإعلامي يتسع لنحو 900 صحفي و300 من العاملين في التلفزيون والراديو لدعم التوجه الواحد والمتمثل في الانتقال إلى مستقبل مستدام والاتحاد لدعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات المناخية والبيئية وتداعياتها.

 

ويواصل الإعلاميون متابعة مستجدات "cop28" في أرض الواقع ومن خلال النقل المباشر، حيث يلعب الإعلام بشتى أنواعه دورا حيويا في توعية المجتمعات حول القضايا التي يشهدها العالم بما فيها التحديات المناخية، ولا سيما الإعلاميين المختصين بالقطاع البيئي والمناخي الذين يعدون ركيزة أساسية في هذا الحدث العالمي كونهم جسرا حيا بين الجمهور والمبادرات العالمية والتي بدورها تساهم في دعم الحراك العالمي لمواجهة التغير المناخي وتداعياته.

وستتاح لوسائل الإعلام الدولية إمكانية الوصول إلى جميع المناطق العامة والاجتماعات المنعقدة في موقع انعقاد المؤتمر، فضلاً عن الأنشطة والمعارض والجلسات العامة المفتوحة للجمهور، وجلسات العمل (باستثناء تلك التي تقتصر على طواقم تصوير الأفلام والفيديو) والمؤتمرات الصحفية التي تعقدها رئاسة COP28 والمنظمات والوفود.

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