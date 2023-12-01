شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الصورة التذكارية بقمة المناخ COP28، وتوسط السيسي القادة والزعماء المشاركين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.

الرئيس السيسي بقمة المناخ

وكان وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28”.

السيسي يتوسط صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ COP28

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.

أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقاً من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلًا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.

أضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى دبي سيتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.