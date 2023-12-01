وزارة الرياضة تطلق فعاليات المعسكر الداخلي لشباب محافظة البحر الأحمر

ضمن البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"

اطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزيه لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، فعاليات المعسكر الداخلي لشباب محافظة البحر الأحمر، ضمن البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" ، والذي يتم تنفيذه ، بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من محافظة البحر الأحمر (حلايب وشلاتين و أبو رماد).



وجاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بشباب المحافظات الحدودية والسعي نحو ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهم وتبادل الخبرات والثقافات بينهم.

و تضمن البرنامج جلسة افتتاحية للمعسكر بحضور الأستاذ حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر والأستاذ إيهاب طه وكيل الشباب وقيادات مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.



وشملت فعاليات المعسكر محاضرات تثقيفية وتوعوية الشباب ، حيث جاءت المحاضرة الأولى بعنوان " مهارات القائد" ، ألقاها الاستاذ إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب .

وجاءت المحاضرة الثانية حول المشروعات الصغيرة ، والتي أقيمت بمجمع إعلام الغردقة بحضور مسئولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، حيث أوضح محمود عباس- من وحدة تنمية المشروعات بفرع الجهاز بالبحر الأحمر ، اختصاصات جهاز تنمية المشروعات، التي تنقسم الى خدمات مالية وغير مالية وتم التحدث تفصيليا عن الخدمات المالية وآليات وطرق التمويل التي يتيحها الجهاز للنهوض بالمشروعات سواء تمويل مباشر أو عن طريق ضخ اموال من خلال جهات وسيطة سواء بنوك او شركات تمويل أو جمعيات من اجل الانتشار والوصول إلى كافة انحاء الجمهورية وبطرق تمويل تقليدية أو مرابحة اسلامية .

وكما تضمن برنامج المعسكر عدد من الزيارات لأهم لبعض المشروعات القومية وبعض المعالم السياحية منها بالمحافظة ( متحف الغردقة / شركة المياه بالمحافظة) .