الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا اليوم الجمعة 1-12-2023، بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

وأظهرت بيانات الخميس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

التغير في الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2039.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر في ثاني زيادة شهرية على التوالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة إلى 2059.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.29 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1013.52 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3154 جنيها.

عيار 21 يسجل 2760 جنيها.

عيار 18 يسجل 2365 جنيها.

عيار 14 يسجل 1845 جنيها.

الجنيه الذهب 22080 جنيها.

الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب تراجع محدود خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 7 أشهر خلال جلسة الأمس، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي والتي سيكون لها مردود كبير على حركة الأسواق.

تتداول أسعار الذهب الفورى حالياً عند المستوى 2041 دولار للأونصة بعد أن انخفض بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أعلى مستوى منذ 5 مايو الماضى عند 2052 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2% وهو الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، بينما قد ينهى الذهب تداولات شهر نوفمبر مرتفعاً بنسبة 2.9%.