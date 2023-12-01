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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الجمعة 1-12-2023

الريال القطري
الريال القطري

ننشر سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 1-12-2023، أمام الجنيه  بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

 

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.45 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.46 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

 أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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