أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 1-12-2023

استقرت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 1-12-2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2760 جنيها للجرام، وسجل السعر العالمي للذهب عند 2041 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3154 جنيها.

عيار 21 يسجل 2760 جنيها.

عيار 18 يسجل 2365 جنيها.

عيار 14 يسجل 1845 جنيها.

الجنيه الذهب 22080 جنيها.

الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب تراجع محدود خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 7 أشهر خلال جلسة الأمس، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي والتي سيكون لها مردود كبير على حركة الأسواق.

تتداول أسعار الذهب الفورى حالياً عند المستوى 2041 دولار للأونصة بعد أن انخفض بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أعلى مستوى منذ 5 مايو الماضى عند 2052 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2% وهو الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، بينما قد ينهى الذهب تداولات شهر نوفمبر مرتفعاً بنسبة 2.9%.

التراجع المحدود في مستويات الذهب اليوم يأتي في ظل استعداد الأسواق لتقبل بيانات التضخم الأمريكية اليوم، والتي ستعمل على التأثير على الأسواق بشكل كبير، فمن المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى الجوهرى عن شهر أكتوبر على المستوى السنوى ارتفاع بنسبة 3.5% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 3.7%.

ويعد المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، لذا سيسهم في تحديد توجه الأسواق خلال الفترة الحالية حتى اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي فى 13 ديسمبر القادم.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2041.76 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو أمس الأربعاء، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق حوالي خمسة دولارات اليوم.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2042.40 دولار للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.95 دولار للأونصة. ونزل البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 930.24 دولار. وهبط البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1023.42 دولار للأونصة.