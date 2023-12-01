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نص كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ "كوب ٢٨" في مدينة دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جوتيريش يعرب عن شكره لاستضافة .. إضافة ثانية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" - خلال القمة عن  تدهور العلامات الحيوية للأرض، من حيث اندلاع الحرائق والجفاف القاتل كما أن هذا العام هو الأكثر حرارة على الإطلاق..إلا أن الوقت لم يفت بعد حيث أن هناك التكنولوجيات التي بإمكانها تجنب حدوث تغير في المناخ في حال العمل على الفور.

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الأمين العام للأمم المتحدة: "لا يجب غض الطرف" عن "الكارثة الإنسانية الملحمية" في غزة

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وزير الخارجية وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يلتقون بالسكرتير العام للأمم المتحدة

وقال جوتيريش إن هناك حاجة إلى القيادة والتعاون والإرادة السياسية من أجل العمل على الفور .

 

وأضاف جوتيريش أن العالم غير متكافئ ومنقسم ، حيث نشاهد أن الصراعات تسبب معاناة هائلة..مشيرا إلى أن الاحتباس الحراري العالمي يسبب في تدمير الميزانيات وتضخم أسعار المواد الغذائية وتقلب أسواق الطاقة بالإضافة إلى تغذية أزمة تكلفة المعيشة .

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