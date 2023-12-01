جوتيريش يعرب عن شكره لاستضافة .. إضافة ثانية

كشف السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" - خلال القمة عن تدهور العلامات الحيوية للأرض، من حيث اندلاع الحرائق والجفاف القاتل كما أن هذا العام هو الأكثر حرارة على الإطلاق..إلا أن الوقت لم يفت بعد حيث أن هناك التكنولوجيات التي بإمكانها تجنب حدوث تغير في المناخ في حال العمل على الفور.

وقال جوتيريش إن هناك حاجة إلى القيادة والتعاون والإرادة السياسية من أجل العمل على الفور .

وأضاف جوتيريش أن العالم غير متكافئ ومنقسم ، حيث نشاهد أن الصراعات تسبب معاناة هائلة..مشيرا إلى أن الاحتباس الحراري العالمي يسبب في تدمير الميزانيات وتضخم أسعار المواد الغذائية وتقلب أسواق الطاقة بالإضافة إلى تغذية أزمة تكلفة المعيشة .