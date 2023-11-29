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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام للأمم المتحدة: "لا يجب غض الطرف" عن "الكارثة الإنسانية الملحمية" في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء  إن غزة تواجه "كارثة إنسانية ملحمية".

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الأمين العام للأمم المتحدة يُطالب مُجددًا بوقف إطلاق النار في غزة

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الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حكم غزة

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة -في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية الصيني وانج يي- "يجب ألا نغض طرفنا" عن الأزمة الإنسانية المتدهورة التي تجتاح غزة، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وتابع "تجري مفاوضات مكثفة لإطالة أمد الهدنة، وهو ما نرحب به بشدة  لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".

وعلى الرغم من قيام الأمم المتحدة بزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة وسط الهدنة، إلا أن جوتيريش قال إن مستوى المساعدات "لا يزال غير كاف على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الضخمة".

 

ومن المقرر أن يلقي عدد من وزراء الخارجية العرب كلمة أمام مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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