علاء سليم للوفد: المشهد الانتخابي بالكويت رائع وأتوقع كثافة الأعداد

قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد في أنحاء العالم كافة، وقد بدأت في أوقات مبكرة من صباح اليوم في نيوزيلندا وأستراليا ثم بقية الدول تباعا حسب التوقيت.

وأكد سليم، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن المناطق الخاصة بمقار عملية التصويت تشهد كثافة من حضور وتواجد الجاليات المصرية، حيث تشهد العملية الانتخابية قبول حتى الآن، على الرغم من أن اليوم هو الجمعة ويوجد صلاة وانشغال الكثير في هذا التوقيت.

الانتخابات الرئاسية المصرية بالكويت



وأشار إلى الأعداد الكبيرة التي تشهدها مقار لجان تصويت المصريين في الكويت، قائلا: "هناك حشود أمام مقر الدائرة الانتخابية لسفارة مصر بالكويت مجموعات مصرية متكونة وحشود جاءت إلى مقار اللجنة للتصويت في ها العرس الانتخابي الكبير".



وتابع: “كما حضر أركان الكنيسة الأرثوذكسية مار مرقس بالكويت من خلال مجموعات من الكنيسة حرصا منهم على التصويت بالانتخابات الرئاسية”.

الانتخابات الرئاسية المصرية بالكويت

وتوقع علاء سليم زيادة الأعداد نهاية اليوم، خاصة وأن الآن تم الانتهاء من صلاة الجمعة في الكويت وبالتالي زيادة التوافد، قائلا: "المشهد في الكويت رائع من حشود المصريين وتوافدهم للانتخاب".

هذا وقد دشن الاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة المهندس إسماعيل علي، غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الخارج لحظة بلحظة في كافة دول العالم من خلال أفرع الاتحاد المختلفة، لتذليل اي عقبات او صعوبات لأي مواطن مصري.

الانتخابات الرئاسية المصرية بالكويت