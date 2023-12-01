مصرع 2 وإصابة 2 في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لقي شابين بالفيوم مصرعهما، وأصيب آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق قرية شكشوك فى مركز ابشواي، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي، بسور محطة صرف صحي بقرية شكشوك وانقلاب السيارة، ووجود متوفيين ومصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع شابين وإصابة آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

.حادث اخر

وكان قد أصيب 15 شخص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وسيارتين ملاكي، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، في المنطقة الواقعة بين طهطا وجرزا باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 15 شخص ، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، وادخالهم قسم الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.