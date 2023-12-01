الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بدء انتخابات الرئاسة في بلجيكا.. وتوقع بكثافة التصويت عقب انتهاء العمل (فيديو)

انطلق ماراثون الانتخابات
انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، آخر الاستعدادات قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية في دولة بلجيكا.

وقال عبر سكايب، مع الإعلامية هند عبدالمعبود، مقدمة برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، إن التصويت بالانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية والمقار الدبلوماسية ببلجيكا، سيبدأ من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في بروكسل.

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عبر الفيديوكونفرانس.. استعدادات المصريين بأوروبا لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

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بدء عملية التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية بالجزائر والمغرب وتونس

وتابع: من المتوقع أن يشهد اليوم الأول من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ببروكسل، إقبالا ضعيفا، لأن اليوم الجمعة ليس إجازة.

وأوضح، أنه من المتوقع أن يبدأ المصريين المقيمين في بروكسل بالتوافد على السفارة من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية بدءًا من مساء اليوم الجمعة بعد انتهاء مواعيد العمل في بلجيكا.

وأشار، إلى أنه يحق لأي مصري مقيم في بروكسل، سواء كان متواجد من أجل التنزه أو الدراسة أو العمل، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية ببلجيكا.

وأكمل: من المتوقع أن يدلي نحو 500 مصري مقيم في بلجيكا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وهذه العدد يمثل نحو 70% من إجمالي المصريين المقيمين في دولة بلجيكا.

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