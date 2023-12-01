بدء عملية التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية بالجزائر والمغرب وتونس

بدأت عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالجزائر وتونس والمغرب والجابون ونيجريا وأنجولا والكاميرون والكونغو والنيجر وأفريقيا الوسطى والسنغال وبوركينا فاسو وتشاد وأوركرانيا وأيرلندا والبرتغال وبريطانيا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

حرصت السفارات المصرية، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ توافد الناخبين على مقار اللجان.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

تعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.



كانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.