عبر الفيديوكونفرانس.. استعدادات المصريين بأوروبا لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

اجتمع مصطفي رجب رئيس اتحاد الكيانات بأوروبا وبيت العائلة المصرية ببريطانيا، بالأمس، بالجالية المصرية بلندن عبر الفيديوكونفرانس، لتحضير المهام لكل مسؤل ومشرف عن التنظيم، خلال الثلاث أيام المقبلة ١ و ٢ و٣ ديسمبر، فترة تصويت المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية.

تحدث الجميع حسب مهامه، وأسندت المهام لكل متطوع في حملة انتخابات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية.

قالت ماجدة صقر، المساعدة و المشرفة عن التنظيم، أن لدينا صور وسترات يرتديها المنظمين، مشيرة إلي أنها تواصلت بالفيديو كونفرانس مع كل المسؤلين عن المهام والتنسيق المستمر اليوم.

أكد محمد عبدالنعيم العضو الاستشاري بالأمم المتحدة، أن الجالية المصرية ببريطانيا من أفضل النماذج من حيث التنظيم للانتخابات، مضيفا أن لديها روح وعزيمة وإصرار من الجالية علي نجاح العرس الديموقراطي.

أوضح عبدالنعيم، أن اليوم يعتبر الاجتماع النهائي بمقر بيت العائلة، لتوزيع المعدات الخاصة بالانتخابات والدعاية والصور الخاصة بالانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة السادسة بمقر الجالية، بحضور المنسقين، وسوف تعقد المنصة الخاصة بغرفة العمليات المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشرف المستشار الحقوقي محمد عبدالنعيم. لحظة بلحظة مع الجاليات المصرية.

IMG-20231130-WA0045

IMG-20231130-WA0046

IMG-20231130-WA0047

IMG-20231130-WA0041

IMG-20231130-WA0036

IMG-20231130-WA0050