انتخابات الرئاسة.. الأدوات الواجب توافرها في اللجان الانتخابية

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية 2024، خارج البلاد، والمقرر عقدها في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 دولة حول العالم، لمدة ثلاثة أيام تبدأ غدًا الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

وفي هذا السياق تنشر "الوفد" الأدوات الضرورية والواجب توافرها داخل اللجان الانتخابية، والتي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

الأدوات الواجب توافرها باللجان الانتخابية

صندوق مغلق، وبداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة.

حافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية.

حافظة "بلاستيك" لحفظ كشوف الناخبين.

وجود 5 اقفال بلاستيكية، لكل صندوق، في اللجنة.

خاتم اللجنة الفرعية.

زجاجات الحبر الفسفوري.

أقلام ومظاريف وأوراق وختامة.

حقيبة "زرقاء" لتجميع أوراق العملية الانتخابية.

صندوق "بلاستيك" لحفظ بطاقات الاقتراع.

كعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية وهي:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبد السند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

موعد انتخابات الرئاسة بالداخل

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلاد.