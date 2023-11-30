انتخابات الرئاسة.. رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

انتخابات الرئاسة 2024، انتخابات الرئاسة المصرية، الاستعلام عن اللجان الانتخابية، كلمات يبحث بها المصريون في الداخل والخارج عبر محرك البحث "جوجل"، للتعرف على اللجان الانتخابية الخاصة بهم للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.

الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يدخل المواطن على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــا.

كتابة الرقم القومي في المربع المخصص له.

الضغط على أيقونة استعلم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية وهي:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبد السند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

موعد انتخابات الرئاسة 2024

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية خارج البلاد غدا الجمعة 1 ديسمبر حتى الأحد 3 ديسمبر، وداخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلاد.