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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يكشف موقفه من رحيل مابولولو وخطة التعاقدات في يناير

بوابة الوفد الإلكترونية

علق محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري على تعادل الاتحاد مع زد في الدوري الممتاز هذا الموسم.

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إجراء مفاجئ من الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك


قال محمد أحمد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاتحاد واجه زد ويعاني من الكثير من الغيابات، ولكننا ظهرنا بشكل مميز وأوجه الشكر للجمهور الذي حضر رغم موعد المباراة" 
وأضاف: "أوجه التحية لعمر صلاح ومصطفى إبراهيم الثنائي ظهر بشكل مميز خلال مواجهة زد" 
وتطرق للحديث عن الميركاتو الشتوي قائلا: "سيكون التدعيم محدود ممكن التعاقد مع ظهير أيمن مع كريم الديب"
وعن جوب مابولولو وإمكانية رحيله: "سننظر إلى مصلحة النادي أولا، وفقا للعروض المُقدمة".

كان الاتحاد السكندري قد تعادل في آخر مبارياته في الدوري المصري مع زد بدون أهداف.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة ويليه الزمالك في المركز السادس بفارق نقطة.

الجريدة الورقية