إجراء مفاجئ من الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك

أعلن محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري توفير ناديه لحافلات خاصة لنقل الجماهير إلى ملعب السلام، استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد أحمد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجلس إدارة الاتحاد لا يتأخر عن الجماهير وبالطبع سيكون هناك حافلات خاصة لنقل الجماهير في مواجهة هامة مثل الزمالك"

وعن خسارة سلة الاتحاد السكندري لدوري المرتبط قال: "كنا الأقرب لتحقيق الفوز، ولكن التوفيق لم يحالفنا"

وكان الاتحاد السكندري قد تعادل في آخر مبارياته في الدوري المصري مع زد بدون أهداف.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة ويليه الزمالك في المركز السادس بفارق نقطة.