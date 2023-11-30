الخطيب يفتح باب الرحيل أمام لاعبي الأهلي وكولر يفرض عقوبات قاسية على الجميع

أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خالد بيبو مدير الكرة، بعدم ممانعة النادي في رحيل أي لاعب، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام أي لاعب لا يريد البقاء ويرغب في الرحيل، لأنه لن يكون أحد فوق النادي مطلقًا.

وطلب رئيس النادي الأهل من خالد بيبو تطبيق اللائحة بصرامة وقوة على اللاعبين، خصوصا أنه تم توفير كل مطالب اللاعبين، ويتم صرف كافة مستحقاتهم المالية".

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس توبوكس الذي يبث على قناة etc: "الخطيب : "تم تلبية مطالب مارسيل كولر أيضا من جانب النادي الأهلي، وجلب مدرب آخر بناء على طلبه، ولذلك لا يوجد مبرر للتراجع الفني، والجلسة التي عقدت مع الخطيب كانت شديدة للغاية، خصوصا بعد النتائج الأخيرة في الدوري، وايضا في ظل حالة الغضب الجماهيري العارم مؤخرًا".

وواصل: "الخطيب لن يقبل بـ "لي الذراع" من جانب أي لاعب في الأهلي خصوصا بعدما خرج بعض اللاعبين للحديث عبر السوشيال ميديا مؤخرًا، والأهلي صاحب فضل كبير على اللاعبين، والمفترض أن كولر سيتغير 180 درجة، وستكون هناك متابعات شاملة، وتم عمل تقارير فنية من جانب لجنة التخطيط، وهناك حالة دهشة من جانبهم في ظل كثرة التغييرات في تشكيلة الفريق، وسياسة التدوير المبالغ فيها".

وأكمل: "فوجئنا بغياب أكرم توفيق عن القائمة المسافرة إلى تنزانيا رغم مشاركته بشكل أساسي في لقاء الأهلي ضد سموحة، لجنة التخطيط قامت بإعداد تقارير فنية عن كل ما يخص اللاعبين والحالة البدنية والفنية والذهنية، وأخطاء المدرب واللاعبين، والأخطاء التي حدثت خلال المباريات تم تحليلها بشكل دقيق".

وأكد: "لو لم يتم استعادة المسار الصحيح، سيكون هناك قرارات قوية في المستقبل القريب، وبعد اجتماع الخطيب مع كولر، انعكست تلك الأمور على المدير الفني في حديثه مع اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا، وقرر فرض عقوبات مالية بعد التعادلات مع الجونة وسموحة، وسوف يتم مضاعفتها حال الاخفاق مجددًا".

وأشار شبانة إلى أن كولر حذر اللاعبين من مواجهة الأهلي ضد يانج افريكانز التنزاني وأنها لن تكون سهلة مطلقا خصوصا بعد خسارة المنافس أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى، كما أنه حقق نتيجة كبيرة أمام سيمبا في الدوري التنزاني بالفوز عليه بخماسية.

وأوضح: "كولر طالب اللاعبين باستعادة ثقة جماهير الأهلي، ولذلك لن يقبل بالتقصير مجددا من أي لاعب، كما أنه لا يوجد أي مبرر للتراجع البدني والفني، ولذلك كان هناك وقفة وجادة من جانب الجهاز الفني، كما سيتم تجديد عقود ثنائي فقط هم محمد هاني ومحمد الشناوي بعد الاتفاق معهما، بينما سيتم التوقف عن التفاوض مع أي لاعب آخر".