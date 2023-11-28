زراعة أسيوط تعلن عن بيع عبوة بذور القمح بـ 275 جنيهاً للفلاحين

أكد الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن مديرية الزراعة بأسيوط كثفت جهودها لتوفير التقاوي والتقاوي بكميات كبيرة وسلالات مختارة لزيادة الإنتاجية هذا العام، مع نشر حملة توعوية حتى يشارك المزارعون في مبادرة "ازرع" للتحالف الوطني الذي يقدم خدماته ومنها توفير البذور بنصف السعر، حيث عقدت عدة اجتماعات. وركزت الندوات في البداري وساحل سليم ومراكز أخرى على التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للقمح واهتمام الدولة بزيادة المساحات المزروعة بالقمح.

وأضاف عليوة إلى أن الدولة ستوفر البذور عالية الإنتاجية من خلال نقاط بيع الإدارة المركزية للبذور الإنتاج في المديرية ونقاط الإرشاد الزراعي والأقسام الزراعية والجمعيات الزراعية ونقاط الأبحاث.

وأوضح عليوة بأن مبادرة "أزرع" تقدم للمزارعين دعماً عينياً يتمثل في خصم 50% من قيمة الحزمة لصغار المزارعين، بالإضافة إلى الدعم الفني من خلال تقديم كافة التوصيات الفنية والعمليات الزراعية المتعلقة بزراعة القمح.

وأشار عليوة إلى أن المزارعين سيكونون قادرين على الحصول على التقاوي والبذور اللازمة بأسعار مخفضة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع.

وأكد وكيل وزارة الزراعة إلى أنه سبق له أن التقى بجميع مديري الإدارات الزراعية بجميع المراكز للتعريف بالمبادرة، مع تفعيل المدارس الحقلية، وتم تسليم أصناف من البذور لإنتاج الخبز وغيرها إنتاج. من المكرونة وأصناف بذور الفول المحلية، مشيراً إلى أن عبوة بذور القمح التي يبلغ سعرها 550 جنيهاً تباع من خلال المبادرة بنحو 275 جنيهاً.

وأضاف عليوة أن الحملة التوعوية التي تم تنفيذها تهدف إلى نشر الوعي بأهمية مبادرة "ازرع" والتشجيع على المشاركة فيها. حيث تستهدف هذه المبادرة تحسين جودة الزراعة وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الغذائية الحيوانية والنباتية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي وخفض الاعتماد على الواردات.

وفي هذا السياق، أكد عليوة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمجال الزراعة وتعمل على تنفيذ سياسات رامية للتطوير والتحسين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن توفير الأغذية السليمة والمتوازنة للمواطنين وتحقيق استقرار الأسعار.

وفي الختام، دعا عليوة جميع المزارعين إلى الاستفادة من فرص التوفير التي تقدمها حملة "ازرع" لتحقيق زيادة في الإنتاج وتحسين مستوى دخلهم. كما أشار إلى أهمية تبني تقنيات الزراعة الحديثة وتحسين ممارسات الزراعة لتحقيق مزارع مستدامة ومربحة في المستقبل.