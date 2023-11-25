السبت 25 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مسؤول أمريكي: سفينة حاويات يملكها ملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة

سفينة حاويات يملكها
سفينة حاويات يملكها ملياردير إسرائيلي

أكد مسؤول أمريكي، تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، موضحا أن السفينة كانت ترفع علم مالطان وتعرضت لأضرار مادية دون إصابة أي من أفراد طاقمها، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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حسين هريدي: ترحيب دولي واسع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

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رئيس فلسطين يرفض مخططات إسرائيل بفصل غزة عن الضفة

سفينة شحن إسرائيلية

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي، قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

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