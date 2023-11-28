الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خفر السواحل الصيني يطرد سفينة يابانية لدخولها المياه الإقليمية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن خفر السواحل الصيني اليوم  الثلاثاء  طرد سفينة يابانية وعدة سفن دوريات دخلت بشكل غير قانوني للمياه الإقليمية الصينية بالقرب من جزر دياويو.

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وقال خفر السواحل الصيني ، في بيان له ، إن جزيرة دياويو والجزر التابعة لها كانت دائما جزءا من الأراضي الصينية ، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

 

وأشار البيان إلى أن سفن خفر السواحل الصينية تقوم بحماية الحقوق البحرية وأنشطة إنفاذ القانون ضمن الولاية القضائية المعترف بها قانونا للصين..قائلا : "قمنا بحث الجانب الياباني على الوقف الفوري لجميع الأنشطة غير القانونية داخل مياه جزر دياويو والتأكد من عدم تكرار حوادث مماثلة مرة أخرى".

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