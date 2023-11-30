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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مواجهة فاركو والمقاولون بالدوري

فريق فاركو
فريق فاركو

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فاركو والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
 

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تقدم فاركو بالهدف الأول عند الدقيقة 33 ، قبل أن يعادل المقاولون العرب النتيجة عند الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة رفع فريق المقاولون العرب رصيده  إلى النقطة 3 محتلاً المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، في الوقت الذي ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 5 محتلاً المركز 14 بجدول المنافسات.

تشكيل الفريقين ..

وخاض فاركو اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
في حراسة المرمى: محمد سعيد (شيكا).
خط الدفاع: عبد الله بكري، ياسين السيد، بابا كار، جيفرسون إنكادا.
خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي.
خط الهجوم: أحمد فؤاد، أحمد شريف، سيف تيري.

بينما جاء تشكيل المقاولون كما يأتي:
في حراسة المرمى: عامر عامر
في الدفاع: وفاروقا نور الدين  وأمير عابد ولؤي وائل وأحمد الشيمي وعبد الرحمن خالد جبنة.
في الوسط:  وجوزيف أوشايا وعمار حمدي وأحمد فوزي 
في الهجوم:أحمد علاء وأمادو أنياص.

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