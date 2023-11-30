موعد مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد الأفريقية بالقاهرة

يستعد النادي الأهلي لاستضافة شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة ، ديسمبر المقبل ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن تعديل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في القاهرة ، لتصبح الثامن من شهر ديسمبر.

ويلاقي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني مساء يوم السبت المقبل ، لحساب منافسات الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي ، بينما تعرض الفريق التنزاني للخسارة بالنتيجة ذاتها على يد شباب بلوزداد الجزائري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.