مصطفى بكري: حماس حركة تحرر فلسطينية والهجوم عليها خيانة للوطن العربي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر وقطر تلعبان دورا محوريا في عملية استمرار الهدنة بغزة.



وتابع بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد: “كل شخص يعلم أن موقف القاهرة هو السعي لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني، وإقرار وقف مستدام للنار”، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأكمل: “ما حدث يؤكد فشل إسرائيل التام في تحقيق أهدافها على أرض غزة، رغم ما ارتكبته من جرائم، ووفقا للصحف الإسرائيلية اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود ألف جندي مصاب غير القتلي”.

وأردف: “حماس حركة تحرر وطني داخل فلسطين، ومن يقف ضدها يخون الوطن العربي، ويخون نفسه، البعض يرى أن الطريق لقلب الغرب يمر عبر الهجوم على المقاومة، هؤلاء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، من يختلف على أي فرد من المقاومة يعلم أنه يناصر العدو ويتجرأ على الحقيقة ويخون، هذه جريمة لا تختلف عن جريمة العدو”.



وواصل الإعلامي مصطفى بكري: “الأيام ستمر والشعب الفلسطيني لن ينسى ما قام به المتصهينون المحسبون ظلما على أمة العرب”.