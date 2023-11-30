ختام فعاليات البرنامج التدريبي "بناء الإنسان" بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الخميس، فعاليات الورشة التدريبية التثقيفية "بناء الإنسان" للعاملين بالهيئة من الأقاليم والفروع التابعة لها، والتي قدمت أونلاين بإشراف الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام.

في اللقاء الختامي أشارت "علام" إلى أن الهدف من الورشة دعم الإنسان في المقام الأول واستلهام النجاح لتحسين الأداء في العمل والتدريب على إتقانه وتنمية مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه ورفع كفاءته الذاتية ومساعدتها في الارتقاء بقدرتها على التأثير في الآخرين والسعي لتجديد خبراته لإحداث التغيرات الإيجابية المطلوبة للتطوير من خبراته وسلوكياته في مجال عمله، بما ينعكس بالتالي على أداء المؤسسة.

هذا وتناولت آخر محاضرات الورشة عددا من الموضوعات التي تحدث عنها د. شريف أبو فرحة، مدرب التنمية البشرية منها العطاء باعتباره من أجمل المميزات التي يتمتع بها أي شخص، والذي يعتبره الكثيرون ترجمة فعلية للحب، سواء كان هذا العطاء ماديا أو معنويا.

ثم تطرق إلى التسامح وأنه ليس تنازل من ضعف أو خوف وقلة حيلة؛ بل هو صادر عن قوة إرادة وعزيمة صادقة في الانتصار على النفس والذات بكل إيجابية، بعيدا عن السلبيات وما يصاحبها من الغضب والقسوة والعدوانية للغير.

واختتم المحاضرة بتسليط الضوء على الشكر وتأثيره المذهل في حياة معظم المبدعين، كونه أسهل الطرق للنجاح، ويحفزك للقيام بالمزيد من الأعمال الخيرة.

البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"

من ناحية اخرى، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي" للمجموعة العشرين من العاملين بالهيئة، والذي نظمته بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا من خلال كلية الدفاع الوطني، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام.

وأكدت رئيس المركزية أهمية برنامج الأمن القومي بمفاهيمه المتنوعة في بناء الوعي المجتمعي والذي يعد ضرورة حتمية في سبيل التأكيد على قيمة الهوية الوطنية المصرية وغرس قيم الانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف.