مؤرخ فرنسي: مصر دولة كبيرة وعليها دور محوري تجاه القضية الفلسطينية

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إنّ مصر دولة كبيرة جدا وهي أكبر دولة عربية، لذلك، فإن لديها دور محوري تلعبه في القضية الفلسطينية.

وأضاف "سان برو"، في لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "على مصر أن تضطلع بهذا الدور ببسالة، حيث لا يقتصر على مجابهة الإخوان فحسب، علينا بالطبع أن نجابهها ونحارب كل هذه الظلال الثقيلة التي تشوه النضال الوطني وتحوله إلى قتال ديني".

وتابع المؤرخ الفرنسي: "على مصر أن تلعب دورها الفعال ويمكنها أن تلعبه مع الدول الصديقة مثل السعودية وفرنسا، وأكرر أهمية هذا الأمر لأنني أؤمن به بكل إخلاص، ويجب أن يكون لمصر دور مهم في إرساء أسس السلام العادل والمستدام".

وأكد: "يجب وقف إطلاق النار، لكن هذا الأمر لا يتم بتدابير صغيرة كتلك التي تقترحها أمريكا بقيادة بايدن ورئيس اللوبي، ولا يمكننا في هذا الشأن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي لإنجاز مثل هذه الأمور ولا يمكننا الاعتماد على ماكرون أو شولتز أو أي شخص، فالغرب اتبع بكل غباء الولايات المتحدة ضد روسيا، فالمشكلة كانت النفط، تريد أمريكا بيع النفط، وهذا الأمر ليس طبيعيا، لم لا يمكننا الحصول عليه عندما يكون على أعتابنا سواء من أذربيجان أو روسيا أو غيرها".

وواصل: "وبقدر ما يتعلق الأمر بإسرائيل، فالأمر نفسه يتعلق بأنه ينبغي أن يظهر الاتحاد الأوروبي قدرته على قلب الطاولة، ولكن لا يستطيع فعل ذلك".