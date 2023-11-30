عاجل
د. وجدي زين الدين: تفقد قرينة الرئيس أطفال غزة مشهد حضاري لشعب يعالج المآسي بالإنسانية د. وجدي زين الدين: مصر بذلت مجهودًا بارعًا وعظيمًا لفرض هدنة إنسانية في غزة
الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مؤرخ فرنسي: مصر دولة كبيرة وعليها دور محوري تجاه القضية الفلسطينية

المؤرخ الفرنسي شارل
المؤرخ الفرنسي شارل سان برو

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إنّ  مصر دولة كبيرة جدا وهي أكبر دولة عربية، لذلك، فإن لديها دور محوري تلعبه في القضية الفلسطينية.

وأضاف "سان برو"، في لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "على مصر أن تضطلع بهذا الدور ببسالة، حيث لا يقتصر على مجابهة الإخوان فحسب، علينا بالطبع أن نجابهها ونحارب كل هذه الظلال الثقيلة التي تشوه النضال الوطني وتحوله إلى قتال ديني".

txt

مباحثات بين أمريكا وإسرائيل حول عملية مرجحة جنوب قطاع غزة

txt

مرصد الأزهر: الاحتلال يستغل الهدنة للإجهاز على قطاع غزة

وتابع المؤرخ الفرنسي: "على مصر أن تلعب دورها الفعال ويمكنها أن تلعبه مع الدول الصديقة مثل السعودية وفرنسا، وأكرر أهمية هذا الأمر لأنني أؤمن به بكل إخلاص، ويجب أن يكون لمصر دور مهم في إرساء أسس السلام العادل والمستدام".

وأكد: "يجب وقف إطلاق النار، لكن هذا الأمر لا يتم بتدابير صغيرة كتلك التي تقترحها أمريكا بقيادة بايدن ورئيس اللوبي، ولا يمكننا في هذا الشأن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي لإنجاز مثل هذه الأمور ولا يمكننا الاعتماد على ماكرون أو شولتز أو أي شخص، فالغرب اتبع بكل غباء الولايات المتحدة ضد روسيا، فالمشكلة كانت النفط، تريد أمريكا بيع النفط، وهذا الأمر ليس طبيعيا، لم لا يمكننا الحصول عليه عندما يكون على أعتابنا سواء من أذربيجان أو روسيا أو غيرها".

وواصل: "وبقدر ما يتعلق الأمر بإسرائيل، فالأمر نفسه يتعلق بأنه ينبغي أن يظهر الاتحاد الأوروبي قدرته على قلب الطاولة، ولكن لا يستطيع فعل ذلك".

مواد متعلقة

جزار غزة

تصعيد فى الضفة وتمديد الهدنة فى غزة

حماس تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة

إسرائيل تستدعي سفير إسبانيا بعد تصريحات سانشيز بشأن الحرب على غزة

جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة ليومين جديدين في غزة

تضامناً مع شعب غزة.. صناع مسرحية "طيب وأمير" يرفعون علم فلسطين (شاهد)

ممثلة هوليوود تُضرب عن الطعام بهدف وقف دائم لإطلاق النار في غزة (شاهد بالصور)

مباحثات بين أمريكا وإسرائيل حول عملية مرجحة جنوب قطاع غزة
الجريدة الورقية