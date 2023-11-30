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الخميس 30 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الخليج، التى تجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الدوري.

تشكيل الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي

 
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا - هوساوي - فيليبي - الشنقيطي

خط الوسط: كورنادو - فابينيو - الغامدي - العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد والخليج، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، عبر فضائية SSC HD.

ويتواجد اتحاد جدة، في المركز الرابع بترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الخليج، في المركز الرابع عشر، برصيد 13 نقطة.

 

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