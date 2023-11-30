أعلن الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيله الرسمي الذى فاركو في الدوري المصري.

تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو في الدوري المصري

في حراسة المرمى: عامر عامر

في الدفاع: وفاروقا نور الدين وأمير عابد ولؤي وائل وأحمد الشيمي وعبد الرحمن خالد جبنة

في الوسط: وجوزيف أوشايا وعمار حمدي وأحمد فوزي

في الهجوم:أحمد علاء وأمادو أنياص.

ويتواجد علي دكة البدلاء محمود أبو السعود وعماد الدين أبوبكر وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب ومحمد هاني تريكا وعمر مرعي والحبيب أحمد أحسن وزياد فرج ومهند محمد ( مواليد 2005).