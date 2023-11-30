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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تومياسو هدف بايرن ميونخ الألماني في الانتقالات الشتوية

الياباني تاكيهيرو
الياباني تاكيهيرو تومياسو

ينوي مسؤولو التعاقدات بنادي آرسنال الإنجليزي في فتح ملف التجديد مع لاعب الفريق مع اقتراب انتهاء عقده المتبقى خلال الفترة الحالية.

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الياباني تاكيهيرو تومياسو

وتداعب ادارة آرسنال الياباني تاكيهيرو تومياسو لاعب الفريق، بقدراته ومستواه المميز الذى ظهر عليه طوال مسيرته مع المدفعجية، فيما توجد ثقة متبادلة بين الطرفين خلال رغم وجود اهتمام قوي من نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد معه.

ويسعى آرسنال لتجديد عقد لاعبه الياباني تاكيهيرو تومياسو، حيث ينتهي عقده الحالي بعد 18 شهرًا تقريبًا.

ويرغب بايرن ميونخ الألماني تحت القيادة الفنية لـ توماس توخيل، باللاعب تومياسو، ويحتاجه بصفوف الفريق بالنتقالات الشتوية المقبلة.

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