السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرسنال يتخطى عقبة برينتفورد بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق أرسنال الفوز على برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب غريفين بارك، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل كاي هافيرتز هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

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تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

بدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تومياسو، وليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي

الهجوم: جابرييل جيسوس

بهذا الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 30 ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن فريق مانشستر سيتي الوصيف، بينما توقف رصيد برينتفورد عند 11 نقطة في المركز الـ11.

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