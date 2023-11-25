أرسنال يتخطى عقبة برينتفورد بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال الفوز على برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب غريفين بارك، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل كاي هافيرتز هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

بدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تومياسو، وليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي

الهجوم: جابرييل جيسوس

بهذا الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 30 ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن فريق مانشستر سيتي الوصيف، بينما توقف رصيد برينتفورد عند 11 نقطة في المركز الـ11.